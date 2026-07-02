Группу из Новосибирска с детьми эвакуировали из застрявшего в грязи автобуса

Автобус с туристами застрял после ливня на Южном Урале, на помощь пришли спасатели. Фото: пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

Группа туристов из Новосибирска, в составе которой было восемь детей, попала в сложную ситуацию во время поездки по Южному Уралу. Автобус с людьми застрял на размытой дождем грунтовой дороге. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

По данным спасателей, участники поездки остановились у реки Карагайлы для обеда, после чего начался сильный ливень с градом. Попытка продолжить путь на автобусе Iveco не увенчалась успехом — транспорт застрял в грязи.

Изначально туристы обратились не в экстренные службы, а к экскурсоводу, которая ранее проводила для них экскурсию. Именно она передала информацию в систему 112.

На место выехали спасатели Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Они эвакуировали 11 человек, включая 8 детей, в безопасное место — к автодороге. Позже автобус удалось извлечь, и группа продолжила движение в сторону Магнитогорска.

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