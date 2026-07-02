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НовостиПроисшествия2 июля 2026 9:24

Новосибирец ответит перед судом за участие в похищении человека

Сообщники силой увезли мужчину в реабилитационный центр
Валерия МОРГУНЕНКО
Когда мужчина отказался добровольно пройти лечение, сообщники силой усадили его в машину и увезли в реабилитационный центр.

Когда мужчина отказался добровольно пройти лечение, сообщники силой усадили его в машину и увезли в реабилитационный центр.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению дела в отношении местного жителя, обвиняемого в похищении человека по предварительному сговору. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В феврале 2024 года руководитель одного из реабилитационных центров задумал незаконно лишить человека свободы. Для этого он привлек к участию подсудимого и еще одного фигуранта. Знакомых потерпевшего убедили вызвать его на встречу, пообещав помощь в борьбе с зависимостью.

Когда мужчина отказался добровольно пройти лечение, сообщники силой усадили его в машину и увезли в реабилитационный центр в Искитимском районе. Судебное заседание для обвиняемого назначено на 9 июля 2026 года.

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