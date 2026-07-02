В Новосибирской области усилили контроль за поставками и запасами ГСМ

В регионе работает оперативный штаб по обеспечению бесперебойного топливоснабжения Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области вопросы поставок и наличия горюче-смазочных материалов находятся на постоянном контроле регионального оперативного штаба. Об этом сообщили в правительстве региона.

Как отметил руководитель штаба, заместитель губернатора Олег Клемешов, ситуация на топливном рынке остается напряженной. По его словам, это связано с сокращением отпуска топлива рядом оптовых поставщиков независимым сетям, а также ростом ажиотажного спроса со стороны населения и организаций.

Он добавил, что снабжение экстренных служб и социально значимых предприятий остается стабильным. На крупнейших сетевых АЗС региона ассортимент топлива сохраняется, а поставки оперативно восстанавливаются по мере поступления топлива.

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