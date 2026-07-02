Под Новосибирском подростков осудят за поджоги станции связи и релейных шкафов

По версии следствия, трое несовершеннолетних получили за преступления восемь тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области перед судом предстанут трое несовершеннолетних, обвиняемых в совершении террористических актов и покушении на них. По данным следствия, подростки за деньги подожгли базовую станцию сотовой связи и попытались вывести из строя железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Следствие считает, что в августе 2025 года двое 15-летних и один 16-летний житель региона согласились через мессенджер выполнить задание неизвестного куратора за денежное вознаграждение. По версии правоохранителей, ночью с 9 на 10 августа они подожгли базовую станцию сотовой связи в Каргате.

Спустя несколько дней двое обвиняемых, как полагает следствие, по указанию того же куратора подожгли два релейных шкафа на перегоне Каргат — Убинское Западно-Сибирской железной дороги. Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, подростки снимали свои действия на телефон и отправили видеозапись заказчику. После этого они получили денежный перевод в размере восьми тысяч рублей.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, троим несовершеннолетним предъявлено обвинение по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 УК РФ и части 3 статьи 30, пунктам «а, в» части 2 статьи 205 УК РФ. Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По информации следствия, противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с транспортной полицией.

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