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НовостиПроисшествия2 июля 2026 8:25

Под Новосибирском подростков осудят за поджоги станции связи и релейных шкафов

По версии следствия, трое несовершеннолетних получили за преступления восемь тысяч рублей
Екатерина ХАЛИМОВА
По версии следствия, трое несовершеннолетних получили за преступления восемь тысяч рублей

По версии следствия, трое несовершеннолетних получили за преступления восемь тысяч рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области перед судом предстанут трое несовершеннолетних, обвиняемых в совершении террористических актов и покушении на них. По данным следствия, подростки за деньги подожгли базовую станцию сотовой связи и попытались вывести из строя железнодорожную инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Следствие считает, что в августе 2025 года двое 15-летних и один 16-летний житель региона согласились через мессенджер выполнить задание неизвестного куратора за денежное вознаграждение. По версии правоохранителей, ночью с 9 на 10 августа они подожгли базовую станцию сотовой связи в Каргате.

Спустя несколько дней двое обвиняемых, как полагает следствие, по указанию того же куратора подожгли два релейных шкафа на перегоне Каргат — Убинское Западно-Сибирской железной дороги. Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам.

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, подростки снимали свои действия на телефон и отправили видеозапись заказчику. После этого они получили денежный перевод в размере восьми тысяч рублей.

Как сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, троим несовершеннолетним предъявлено обвинение по пунктам «а, в» части 2 статьи 205 УК РФ и части 3 статьи 30, пунктам «а, в» части 2 статьи 205 УК РФ. Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело направлено во 2-й Восточный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По информации следствия, противоправную деятельность выявили сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с транспортной полицией.

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