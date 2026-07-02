Новосибирцы получат до 2,9 млн при заключении контракта на службу до 31 июля

Информацию о службе по контракту можно получить по телефону горячей линии 117 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области до 31 июля 2026 года продлен срок заключения контрактов с Министерством обороны РФ, при котором предусмотрена единовременная выплата до 2,9 млн рублей и ежемесячное денежное содержание от 224 тысяч рублей.

Как сообщил заместитель губернатора Евгений Прохоренко, решение связано с расширением мер поддержки участников военной службы и их семей.

— Все выплаты поступают бойцам максимально оперативно. У жителей Новосибирской области есть возможность служить в именных батальонах – служить со СВОими. Тактика боевых действий сегодня изменилась, повысилась роль БПЛА, и в нашем регионе сегодня созданы все условия для подготовки операторов, — подчеркнул Евгений Прохоренко.

Выплаты распространяются на граждан, заключивших контракт в установленный период. Власти региона отмечают, что размер поддержки может быть скорректирован после выполнения плана набора.

Отдельно сообщается о продолжении набора в подразделения беспилотных систем. Для кандидатов предусмотрено обязательное обучение и отбор с учётом технических навыков.

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