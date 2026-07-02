Полиция оштрафовала крымчанку за громкую музыку из авто ночью

Источником шума стал Hyundai Solaris. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В крымском городе Саки полицейские оштрафовали 20-летнюю девушку за громкую музыку в автомобиле ночью. Она устроила дискотеку в машине, припаркованной во дворе жилого дома. Об этом сообщает издание «МК в Крыму».

Соседи пожаловались в полицию на шум в центральной части города. Они рассказали, что из припаркованного во дворе автомобиля доносится громкая музыка, мешающая спать.

На место выехали участковые. Выяснилось, что источником шума стал Hyundai Solaris, в котором с открытыми окнами сидела владелица машины — жительница одного из сел Сакского района. На девушку составили административный протокол за нарушение тишины в ночное время.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX