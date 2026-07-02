Роспотребнадзор начал проверку после вспышки энтеровируса в детсаду Оби

Специалисты проводят эпидемиологическое расследование и усилили противоэпидемические меры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области начало эпидемиологическое расследование после появления информации о случаях заболевания детей энтеровирусной инфекцией в одном из детских садов города Обь. Об этом сообщили в ведомстве.

Специалисты проверяют организацию питания и водоснабжения, соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, а также условия пребывания воспитанников в дошкольном учреждении.

В детском саду уже проводится комплекс профилактических мероприятий. Организованы лабораторные исследования проб внешней среды и биоматериала заболевших и контактных лиц, усилены дезинфекционный режим и ежедневный «утренний фильтр» для выявления заболевших детей. Кроме того, за всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили, что ситуация находится на контроле ведомства.

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