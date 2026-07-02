Лаборатория ошиблась с резус-фактором и полом ребенка в Новосибирске

У женщины отрицательный резус, у мужа – положительный. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беременная жительница Новосибирска Анастасия едва не столкнулась с серьезными последствиями из-за ошибки лаборатории. На 14-й неделе ей сообщили неверные данные о резус-факторе плода, что могло привести к пропуску резус-конфликта. Об этом сообщает издание Om1 Новосибирск.

У женщины отрицательный резус, у мужа - положительный, поэтому точное определение было критически важно. Лаборатория выдала результат: мальчик с отрицательным резусом. Пара успокоилась и не стала искать антирезусный иммуноглобулин. Однако на втором скрининге в 19 недель врач УЗИ сказал, что будет девочка. После жалобы пациентки лаборатория без пересдачи крови выдала новые данные: девочка с положительным резусом.

Анастасия пересдала анализы в другой лаборатории и подтвердила правильный результат. Теперь ей предстоит ввести антирезусный иммуноглобулин. Она призвала будущих родителей перепроверять результаты и не доверять слепо даже дорогим исследованиям.

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