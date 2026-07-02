В Бердске осудили двух женщин за аферу с материнским капиталом

Суд взыскал с осужденных более 350 тысяч рублей и конфисковал земельный участок Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Бердске суд вынес приговор двум жительницам Новосибирской области, признанным виновными в мошенничестве при получении средств материнского капитала. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Как установил суд, в 2020 году 36-летняя владелица сертификата на материнский капитал и 54-летняя представительница одного из потребительских кредитных кооперативов договорились незаконно обналичить выплату. Они предоставили в Пенсионный фонд документы с ложными сведениями о покупке земельного участка и получении займа в размере 366 тысяч рублей якобы для строительства жилого дома и улучшения жилищных условий.

Полученные по фиктивному жилищному займу деньги, который впоследствии был погашен за счет средств федерального бюджета, женщины использовали по своему усмотрению. Одна из подсудимых полностью признала вину и частично возместила ущерб. Вторая свою причастность отрицала.

Суд назначил женщинам наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 2 лет условно с испытательными сроками такой же продолжительности. Кроме того, по иску прокурора с осужденных солидарно взыскали более 350 тысяч рублей в счет возмещения ущерба государству. Также суд конфисковал земельный участок, который использовался при совершении преступления.

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