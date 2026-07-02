В Новосибирске ввели в эксплуатацию центр медтехнологий кампуса НГУ

В новом корпусе разместят лаборатории и современный центр подготовки будущих врачей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске ввели в эксплуатацию учебно-научный центр Института медицины и медицинских технологий НГУ. Он стал шестым объектом строящегося университетского кампуса. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

В новом здании разместились 13 практикумов и восемь лабораторий, где будут заниматься исследованиями в области молекулярной фармакологии, медицинской химии, вирусологии, онкологии и других направлений. Также здесь откроют один из самых современных в России аккредитационно-симуляционных центров площадью около 1,4 тысячи квадратных метров. В нем будущие врачи смогут отрабатывать навыки на современных тренажерах, включая оборудование для эндовидеохирургии, УЗИ, эндоскопии и блок «Медицина катастроф».

В учебно-научном центре будут обучаться около 700 студентов медицинских, фармацевтических и психологических специальностей.

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