В Новокузнецке закрыли на ремонт роддом, где умерли 9 младенцев

Родильный дом №2 работает в штатном режиме. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Кемеровской области Илья Середюк рассказал о текущей ситуации с роддомами в Новокузнецке. Родильный дом №2 работает в штатном режиме, а первый закрыт. Об этом сообщает издание VSE42.Ru.

Губернатор провел прямой эфир в соцсетях 1 июля, где ответил на вопросы жителей. Он отметил, что еженедельно получает отчеты о работе второго роддома.

Что касается первого роддома, то там уже провели дефектную ведомость и подготовили предпроектную документацию. Губернатор подчеркнул, что учреждение закрыто.

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