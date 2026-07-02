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НовостиОбщество2 июля 2026 6:56

В центре Новосибирска на неделю перекроют участок улицы Ленина

Ограничения введут из-за проведения форума сибирского гостеприимства «Дикоросы»
Екатерина ХАЛИМОВА
Ограничения введут из-за проведения форума сибирского гостеприимства «Дикоросы»

Ограничения введут из-за проведения форума сибирского гостеприимства «Дикоросы»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 7 по 13 июля временно перекроют движение транспорта по участку улицы Ленина. Ограничения связаны с проведением форума сибирского гостеприимства «Дикоросы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Как сообщили в мэрии города, движение будет закрыто на участке от улицы Советской до улицы Урицкого. Ограничения будут действовать с 06:00 7 июля до 24:00 13 июля.

На время подготовки и проведения форума проезд транспорта по этому участку будет невозможен.

Водителей просят заранее планировать маршрут, быть внимательными и руководствоваться требованиями временных дорожных знаков.

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