В Новосибирской области за сутки потушили 22 пожара

На особом контроле остается обеспечение безопасности людей на водных объектах. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области спасатели ликвидировали 22 техногенных пожара и отреагировали на 11 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

На особом контроле остается обеспечение безопасности людей на водных объектах. Со 2 по 5 июля в регионе местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность — четвертого и пятого классов.

Также синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду: температура воздуха может подниматься до плюс 30 градусов и выше.

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