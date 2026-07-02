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НовостиОбщество2 июля 2026 6:46

В Новосибирской области за сутки потушили 22 пожара

Также спасатели отреагировали на 11 ДТП
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
На особом контроле остается обеспечение безопасности людей на водных объектах.

На особом контроле остается обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Новосибирской области спасатели ликвидировали 22 техногенных пожара и отреагировали на 11 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

На особом контроле остается обеспечение безопасности людей на водных объектах. Со 2 по 5 июля в регионе местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность — четвертого и пятого классов.

Также синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду: температура воздуха может подниматься до плюс 30 градусов и выше.

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