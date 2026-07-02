В Новосибирской области за сутки потушили 22 пожара

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
За минувшие сутки в Новосибирской области спасатели ликвидировали 22 техногенных пожара и отреагировали на 11 ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.
На особом контроле остается обеспечение безопасности людей на водных объектах. Со 2 по 5 июля в регионе местами сохранится высокая и чрезвычайная пожароопасность — четвертого и пятого классов.
Также синоптики прогнозируют аномально жаркую погоду: температура воздуха может подниматься до плюс 30 градусов и выше.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru