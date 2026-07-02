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НовостиОбщество2 июля 2026 6:44

Приставы передали имущество 15 новосибирцев в доход государства

Среди изъятого – земельные участки, оборудование и объекты недвижимости
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Основанием стали судебные акты. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Основанием стали судебные акты. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

В Ленинском районе Новосибирска судебные приставы передали в доход государства имущество 15 юридических лиц. Среди изъятого – земельные участки, оборудование и объекты недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

Основанием стали судебные акты, которые признали недействительными договоры купли-продажи, заключенные между мэрией Новосибирска и рядом обществ с ограниченной ответственностью. Исполнительные действия проводились в отношении 15 должников, чьи объекты расположены на территории завода по улице Станционной.

В течение месяца приставы уведомляли должников о требованиях суда и предупреждали о последствиях. На прошлой неделе двое из них добровольно передали государству 50 земельных участков, восемь трансформаторных подстанций, 40 нежилых строений и четыре транспортных средства.

Троих должников, которые не исполнили требования в срок, привлекли к уплате исполнительского сбора в размере 100 тысяч рублей каждый, еще один предприниматель заплатил 10 тысяч рублей. На сегодняшний день все 15 исполнительных производств завершены, имущество полностью передано в доход государства.

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