В Новосибирской области суд обязал экс-сотрудника вернуть выплату РЖД

Мужчина уволился по собственному желанию, не отработав положенный срок Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошковский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск ОАО «РЖД» к бывшему сотруднику о взыскании части единовременного пособия, выплаченного при трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в феврале 2025 года между компанией и работником был заключен трудовой договор. При приеме на работу мужчина получил единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. По условиям договора он должен был отработать не менее одного года, а в случае увольнения раньше этого срока — вернуть часть выплаты пропорционально неотработанному времени.

Однако уже в марте 2025 года сотрудник уволился по собственному желанию, не выполнив условия соглашения.

Суд постановил взыскать с бывшего работника в пользу ОАО «РЖД» 60 425 рублей 84 копейки в качестве задолженности по единовременной выплате, а также 4 тысячи рублей государственной пошлины.

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