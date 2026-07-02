Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+22°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июля 2026 6:39

В Новосибирской области суд обязал экс-сотрудника вернуть выплату РЖД

Мужчина уволился по собственному желанию, не отработав положенный срок
Екатерина ХАЛИМОВА
Мужчина уволился по собственному желанию, не отработав положенный срок

Мужчина уволился по собственному желанию, не отработав положенный срок

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошковский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск ОАО «РЖД» к бывшему сотруднику о взыскании части единовременного пособия, выплаченного при трудоустройстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в феврале 2025 года между компанией и работником был заключен трудовой договор. При приеме на работу мужчина получил единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. По условиям договора он должен был отработать не менее одного года, а в случае увольнения раньше этого срока — вернуть часть выплаты пропорционально неотработанному времени.

Однако уже в марте 2025 года сотрудник уволился по собственному желанию, не выполнив условия соглашения.

Суд постановил взыскать с бывшего работника в пользу ОАО «РЖД» 60 425 рублей 84 копейки в качестве задолженности по единовременной выплате, а также 4 тысячи рублей государственной пошлины.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX