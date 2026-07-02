Новосибирцев попросили не кормить животных в зоопарке своей едой

Для белок, бурундуков и уток рекомендуют покупать специальный корм Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский зоопарк обратился к посетителям с просьбой не кормить диких животных принесенной с собой едой и не пытаться их гладить. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Сотрудники напомнили, что белок, бурундуков и уток следует угощать только специальным кормом, который продается на территории зоопарка в оборудованных точках. Такой рацион безопасен и не вредит здоровью животных.

Кроме того, посетителей попросили не прикасаться к обитателям зоопарка. Это помогает сохранить их спокойствие, избежать стресса и обеспечить безопасность как животных, так и гостей.

В зоопарке поблагодарили новосибирцев за бережное отношение к животным и соблюдение правил посещения.

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