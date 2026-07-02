Более 100 тысяч новосибирцев оплатили проезд в метро улыбкой в 2026 году

Количество транзакций стабильно растет. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском метрополитене с начала 2026 года более 100 тысяч пассажиров оплатили проезд с помощью биометрии. Всего с момента запуска сервиса в ноябре 2025 года им воспользовались 116,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

Количество транзакций стабильно растет. В мае их было 18,5 тысячи, а в июне показатель достиг 23 тысяч — почти в пять раз больше, чем в первые месяцы после внедрения сервиса.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин отметил, что оплата по биометрии занимает несколько секунд и ускоряет пассажиропоток в часы пик. Он подчеркнул, что рост числа пользователей подтверждает востребованность нового способа оплаты.

Система основана на уникальных физиологических характеристиках человека, позволяет отличать живого человека от фотографии или трехмерной модели и исключает риски мошенничества.

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