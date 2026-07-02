Под Новосибирском с экс-сотрудницы банка взыскали более 8,3 млн рублей

Женщина работала специалистом по обслуживанию физлиц. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новосибирской области суд обязал бывшую сотрудницу банка возместить материальный ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей. С нее взыскали более 8,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Барабинский районный суд установил, что женщина работала специалистом по обслуживанию физлиц в дополнительном офисе банка. С 2020 по 2025 год она нарушала должностные инструкции и проводила незаконные операции по списанию денег, переводя их на счета своих родственников.

Суд полностью удовлетворил исковые требования банка. С бывшей сотрудницы взыскали 8 335 022 рубля 67 копеек, а также судебные расходы. Решение пока не вступило в законную силу.

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