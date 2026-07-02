В Новосибирске осудили грабителя продавцов золотых цепочек

Мужчина получил более семи лет колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю Роману Евенко, признанному виновным в серии нападений на продавцов ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что Евенко вместе с сообщниками находил в Интернете объявления о продаже дорогостоящих золотых цепочек. После этого злоумышленники договаривались с продавцами о встрече. Получив украшение для примерки, они распыляли потерпевшим в лицо сильнодействующее раздражающее вещество, после чего скрывались с похищенным имуществом.

Действия мужчины квалифицированы как грабеж и разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Суд признал Романа Евенко виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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