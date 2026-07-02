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НовостиПроисшествия2 июля 2026 5:52

В Новосибирске осудили грабителя продавцов золотых цепочек

Мужчина получил более семи лет колонии строгого режима
Екатерина ХАЛИМОВА
Мужчина получил более семи лет колонии строгого режима

Мужчина получил более семи лет колонии строгого режима

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю Роману Евенко, признанному виновным в серии нападений на продавцов ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что Евенко вместе с сообщниками находил в Интернете объявления о продаже дорогостоящих золотых цепочек. После этого злоумышленники договаривались с продавцами о встрече. Получив украшение для примерки, они распыляли потерпевшим в лицо сильнодействующее раздражающее вещество, после чего скрывались с похищенным имуществом.

Действия мужчины квалифицированы как грабеж и разбой, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Суд признал Романа Евенко виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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