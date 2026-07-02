Под Новосибирском открыли центр по ремонту авиатехники на БЭМЗе

Центр занимается изготовлением и капитальным ремонтом. Фото: БЭМЗ

Под Новосибирском на Бердском электромеханическом заводе открыли сервисный центр по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники. Он будет обеспечивать эксплуатантов российских и иностранных самолетов необходимыми агрегатами и комплектующими. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Центр занимается изготовлением и капитальным ремонтом компонентов воздушных судов, выполняет доработки по требованию заказчиков и разрабатывает средства наземного обслуживания. В его компетенцию входят все типы самолетов, которые летают в России, включая Boeing, Airbus, Embraer и L-410.

Также на предприятии изготавливают авиационный крепеж и ковровые покрытия для салонов, оказывают услуги гальванического покрытия деталей. На базе завода создан склад новых и отремонтированных агрегатов, ведется постоянное расширение номенклатуры продукции.

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