В Новосибирске троих осудили за покушение на сбыт наркотиков

Фигуранты получили от 4,5 до 8 лет колонии, их телефоны конфисковали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор трем местным жителям, признанным виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Суд установил, что с 1 по 6 мая 2025 года обвиняемые оборудовали на территории Новосибирска тайники с наркотиками для последующего сбыта. Однако довести преступный умысел до конца они не смогли, поскольку все наркотики были изъяты сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе судебного разбирательства двое подсудимых признали вину частично, не согласившись с обвинением в совершении преступлений в составе организованной группы. Еще один фигурант свою вину не признал.

Суд назначил осужденным наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет 6 месяцев до 8 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов. Кроме того, в доход государства конфискованы мобильные телефоны, использовавшиеся в качестве орудия преступления.

Приговор вынес Железнодорожный районный суд Новосибирска.

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