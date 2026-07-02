Новосибирцы смогут бесплатно провериться на ВИЧ по 14 адресам в июле

Тестирование в передвижном пункте проводят бесплатно и анонимно. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июле в Новосибирске продолжат работу выездные пункты экспресс-диагностики ВИЧ и гепатита С. Мобильная лаборатория будет курсировать по городу с 1 по 31 число, останавливаясь у станций метро, торговых центров и вокзалов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Тестирование в передвижном пункте проводят бесплатно и анонимно. Результаты можно получить уже через 15 минут после забора крови. График работы тест-мобиля с 15:00 до 19:00. 1 июля его можно найти на проспекте Дзержинского, 2/2 у метро «Березовая роща». 3 июля пункт переедет на площадь Калинина к дому 179/2 по улице Дуси Ковальчук.

6 июля мобильная лаборатория будет работать в Театральном сквере, а 8 июля — у администрации Советского района на проспекте Академика Лаврентьева, 14. 10 июля тест-мобиль разместится на привокзальной площади «Экспресс-пригорода».

13 июля пункт приедет на площадь Карла Маркса, 5 у одноименной станции метро. 15 июля его ждут на улице Одоевского, 1/12, а 17 июля — у ТРЦ «Золотая Нива».

20 июля тестирование пройдет на улице Ильича, 6, 22 июля — на Новосибирской, 20/1. 24 июля мобильный пункт снова будет работать на площади Калинина. 27 июля он вернется на проспект Дзержинского, 2/2.

29 июля лаборатория расположится на проспекте Карла Маркса, 49 перед КТ «Аврора». Завершится месячный график 31 июля на улице Магистральной, 12.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX