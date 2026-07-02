20 тысяч новосибирцев получили перерасчет за некачественный вывоз ТКО

Проверку организовали после жалобы жительницы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области 20 тысяч абонентов получили перерасчет за некачественный вывоз твердых коммунальных отходов. Общая сумма корректировки платежей превысила 105 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Проверку организовали после жалобы жительницы Татарского муниципального округа. Сотрудники надзорного ведомства установили, что региональный оператор оказывал услугу по вывозу мусора ненадлежащим образом.

В результате межрайонный прокурор внес представление руководителю компании. После его рассмотрения перерасчет сделали по 20 671 лицевому счету.

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