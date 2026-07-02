Бывший мусорный полигон горит в поселке Горный под Новосибирском

Вблизи свалки находятся жилые дома и две воинские части. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В рабочем поселке Горный Новосибирской области загорелся бывший мусорный полигон. Он был закрыт в 2025 году после обращения в президентскую палату. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».

По информации канала, пожар длится уже семь часов, но меры по тушению до сих пор не приняты. Вблизи свалки находятся жилые дома и две воинские части.

Власти ранее подтверждали, что полигон больше не будет функционировать, а отходы с него планируют вывозить в другое место. Местные жители обеспокоены ситуацией из-за близости огня к жилью.

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