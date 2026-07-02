Бывший мусорный полигон горит в поселке Горный под Новосибирском

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В рабочем поселке Горный Новосибирской области загорелся бывший мусорный полигон. Он был закрыт в 2025 году после обращения в президентскую палату. Об этом сообщили в телеграм-канале «Инцидент Новосибирск».
По информации канала, пожар длится уже семь часов, но меры по тушению до сих пор не приняты. Вблизи свалки находятся жилые дома и две воинские части.
Власти ранее подтверждали, что полигон больше не будет функционировать, а отходы с него планируют вывозить в другое место. Местные жители обеспокоены ситуацией из-за близости огня к жилью.
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