Полиция ищет женщину, оплатившую покупки чужой картой в Новосибирске

Она оплатила покупки в магазинах 25 июня 2026 года. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Советском районе Новосибирска полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже денег с утерянной банковской карты. Она оплатила покупки в магазинах 25 июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, подозреваемая нашла чужую карту и расплатилась ею в нескольких торговых точках на территории Советского района. Общая сумма причиненного ущерба превысила 5 тысяч рублей.

Полиция публикует фото и видео предполагаемой злоумышленницы. Всех, кто знает ее или может сообщить о местонахождении, просят звонить по телефонам: 8 (953) 886-66-63 и 8 (383) 232-19-02. Конфиденциальность гарантируется.

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