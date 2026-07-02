Полиция ищет женщину, оплатившую покупки чужой картой в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска полиция разыскивает женщину, подозреваемую в краже денег с утерянной банковской карты. Она оплатила покупки в магазинах 25 июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По версии следствия, подозреваемая нашла чужую карту и расплатилась ею в нескольких торговых точках на территории Советского района. Общая сумма причиненного ущерба превысила 5 тысяч рублей.
Полиция публикует фото и видео предполагаемой злоумышленницы. Всех, кто знает ее или может сообщить о местонахождении, просят звонить по телефонам: 8 (953) 886-66-63 и 8 (383) 232-19-02. Конфиденциальность гарантируется.
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