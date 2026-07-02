Женщина похитила деньги у новосибирцев при продаже срубов для бань

Общая сумма ущерба составила 777 тысяч рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сузунском районе осудили 62-летнюю местную жительницу за мошенничество при продаже срубов для бань и пиломатериалов. От ее действий пострадали восемь человек из Новосибирской области и Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В суде установили, что с 2021 по 2024 год женщина заключала устные договоры с клиентами на изготовление срубов и поставку материалов. Получив предоплату наличными или переводом на карту, она не выполняла свои обязательства. Общая сумма ущерба составила 777 тысяч рублей.

Суд с учетом позиции гособвинителя назначил виновной наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев. Исковые требования всех потерпевших были удовлетворены.

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