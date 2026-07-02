В поселке под Новосибирском перекроют две улицы из-за ярмарки

Две улицы перекроют в центре. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Маслянино ограничат движение транспорта на время проведения ярмарки «У Маслянинских ворот». Перекрытия затронут две улицы в центре рабочего поселка с 31 июля по 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.

На улице Коммунистической от Базарной до Партизанской проезд закроют на два дня — с 08:00 31 июля до 23:00 1 августа. Улицу Садовую от Коммунистической до Советской перекроют только на один день — с 06:00 до 17:00 1 августа.

Для грузовых машин введут отдельные ограничения. На улице Коммунистической от Октябрьского переулка до Озерной движение большегрузов запретят с 08:00 31 июля до 23:00 1 августа.

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