Водитель авто сбил идущую по обочине девочку в Новосибирске

За рулем находился мужчина 1981 года рождения. Фото: ГАИ Новосибирской области

Вечером 22 июня в Дзержинском районе Новосибирска автомобиль сбил девочку. Авария произошла у дома №64 по улице Фурманова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

По предварительным данным, за рулем «Тойоты Калдина» находился мужчина 1981 года рождения. Он совершил наезд на пешехода, который шел по обочине во встречном направлении.

В результате столкновения пострадала девочка 2012 года рождения. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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