Банный городок из 30 зон парения построят перед Днем Оби в Новосибирске

Мероприятие пройдет 18 и 19 июля 2026 года в парке «У моря Обского». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на Обском море построят банный городок в рамках фестиваля парения «Добрый пар». Мероприятие пройдет 18 и 19 июля 2026 года в парке «У моря Обского». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В прошлом году на подобном фестивале работали десять зон парения. В этом году организаторы решили расширить формат и планируют установить более 30 таких зон.

Как отметила Ирина Саркисян, проект «Обских фестивалей» предусматривает проведение мероприятий в парках на берегах Оби в течение всего летнего сезона. Организаторы стараются делать события нестандартными, чтобы они отличались от того, что бывает в другое время года.

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