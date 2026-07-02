Новосибирцев ждут две короткие рабочие недели в ноябре и декабре 2026

Первая продлится четыре дня со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ноябре и декабре 2026 года новосибирцев ожидают две сокращенные рабочие недели. Об этом сообщили в пресс-службе.

Первая продлится четыре дня со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября, а вторая — три дня с 28 по 30 декабря. День народного единства, который приходится на среду 4 ноября, сделает рабочую неделю короткой.

С четверга 31 декабря начнутся новогодние каникулы, которые продлятся 11 дней — до 10 января 2027 года включительно.

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