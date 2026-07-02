В Новосибирске осушили 10 участков подтопления после промывки ливневок

Только в прошлом году промыли около 10 километров сетей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске ликвидировали 10 проблемных участков подтопления на улично-дорожной сети. Это перекрестки и магистрали с интенсивным движением, где раньше вода стояла постоянно. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, до 2024 года ливневую систему областного центра фактически не обслуживали десятилетиями. При наличии более 420 километров сетей системной промывки не велось, трубы на многих участках оказались забиты илом и мусором на 70–90 процентов. Из-за этого даже при умеренных осадках происходили подтопления, разрушалось дорожное полотно.

Два года назад мэрия изменила подход: привлекла подрядчиков, начала комплексную промывку и в разы увеличила объемы расчистки. Только в прошлом году промыли около 10 километров сетей, с начала текущего года — уже более 5,4 тысячи погонных метров.

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