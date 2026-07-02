В Новосибирске расторгли контракт на строительство дороги к СКИФу

Новая дорога призвана разгрузить пробки на пути между научными центрами. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске расторгли контракт на строительство дороги от Академгородка к трассе на Кольцово. Заказчик разорвал соглашение с подрядчиком из-за нарушения сроков выполнения работ. Об этом сообщили на сайте «ЦДЖ».

Речь идет об участке длиной около двух километров, который должен пройти от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до Арбузова. Новая дорога призвана разгрузить пробки на пути между научными центрами. Конкурс на определение подрядчика прошел в марте 2026 года, победителем стала омская компания. Стоимость первого этапа составила 1,635 миллиарда рублей, общая стоимость объекта оценивается в 4,8 миллиарда.

Заказчик в лице МКУ «Управление дорожного строительства» следил за ходом работ 2,5 месяца и 16 июня направил подрядчику уведомление об одностороннем отказе от контракта. Причинами назвали срыв сроков разработки документации, отсутствие информационных щитов, дорожных знаков и камер на объекте. Сейчас мэрии предстоит искать нового подрядчика.

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