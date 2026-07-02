Новосибирского бизнесмена обвиняют в незаконной рубке леса на 2 млн рублей

Уголовное дело направили в Ордынский районный суд. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области завершили расследование уголовного дела о незаконной рубке деревьев в Ордынском лесничестве. Организовал преступную схему 42-летний местный предприниматель. Он привлек к незаконной деятельности своего 32-летнего подчиненного. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

С августа 2022 года по октябрь 2023 года фигуранты находили жителей Ордынского района и оформляли на их имена документы. Эти бумаги давали право на получение древесины для строительства или отопления домов. При этом самих людей в известность о своих настоящих планах мужчины не ставили.

Собранные пакеты документов для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений обвиняемые подавали в отдел лесных отношений Ордынского района. Затем на территории лесничества они получали отводы участков и заключали фиктивные договоры.

После этого предприниматель сам организовывал и контролировал весь процесс заготовки. Он руководил рубкой, перевозкой и переработкой древесины на своей пилораме. Общий ущерб от действий фигурантов оценили в более чем 2 миллиона рублей.

Сейчас уголовное дело направили в Ордынский районный суд для рассмотрения по существу. В отношении 42-летнего организатора избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, его подчиненный находится под подпиской о невыезде.

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