Под Новосибирском отремонтируют 7 км дороги у села Рождественка

Работы пройдут с 170-го по 177-й километр. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Купинском районе Новосибирской области подготовят ремонт семикилометрового участка дороги у села Рождественка. Там приведут в порядок трассу, которая связывает населенный пункт с районным центром и федеральной магистралью. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД региона.

Речь идет об отрезке автомобильной дороги «992 км а/д "Р-254" – Купино – Карасук». Работы пройдут с 170-го по 177-й километр, протяженность участка составляет ровно 7 километров. Эта дорога находится в ведении территориального управления автомобильных дорог и имеет большое значение для местных жителей.

Сейчас уже заключили государственный контракт на разработку проектной и рабочей документации. Подрядчику также предстоит выполнить инженерные изыскания. По условиям контракта, проект ремонта подготовят к сентябрю 2026 года. Сами строительно-монтажные работы на объекте запланированы на 2028 год.

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