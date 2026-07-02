220 новосибирских студенток получают пособия по беременности и родам

При этом неважно, учатся они на бюджете или платно. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области 220 студенток и аспиранток очной формы обучения оформили пособия по беременности и родам. Выплаты положены девушкам, которые совмещают учебу и материнство, независимо от формы оплаты обучения. Об этом сообщили в пресс-службе СФР по региону.

С 2025 года такую поддержку от государства могут получить учащиеся вузов, колледжей, училищ, техникумов, организаций допобразования и научных учреждений. При этом неважно, учатся они на бюджете или платно.

Размер пособия рассчитывают исходя из прожиточного минимума. Итоговая сумма зависит от того, сколько длится отпуск по беременности и в каком регионе живет студентка.

Для оформления выплаты в Соцфонд нужно подать справку из медицинской организации о беременности. Также потребуется справка из учебного заведения, которая подтверждает обучение на очном отделении и указывает срок отпуска по беременности и родам.

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