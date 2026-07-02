Прилет четырех рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Самолет S7 5206 из Владивостока должен был сесть в 09:30. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 2 июля в новосибирском аэропорту Толмачево задержали вылет четырех пассажирских рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс S7 5224 из Читы ожидали в 09:00, но его перенесли на 09:20. Самолет S7 5206 из Владивостока должен был сесть в 09:30, однако приземлится только в 10:05.

Вылет из Южно-Сахалинска по рейсу S7 5258 сместили с 11:45 на 12:30. А борт S7 5250 из Петропавловска-Камчатского вместо 13:25 прибудет в 13:58.

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