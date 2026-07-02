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НовостиОбщество2 июля 2026 0:19

Автомобиль сбил 18-летнего юношу на электросамокате в Новосибирске

ДТП произошло у дома №35 по улице Петухова
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Авто выезжала с прилегающей территории. Фото: ГАИ Новосибирской области

Авто выезжала с прилегающей территории. Фото: ГАИ Новосибирской области

Днем 22 июня в Кировском районе Новосибирска автомобиль сбил несовершеннолетнего водителя электросамоката. ДТП произошло у дома №35 по улице Петухова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

По предварительной информации, за рулем легкового автомобиля «Мазда 626» находился мужчина 1978 года рождения. Он выезжал с прилегающей территории и в этот момент наехал на человека, который передвигался на арендованном средстве индивидуальной мобильности.

В результате аварии пострадал водитель СИМ, им оказался 18-летний юноша. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

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