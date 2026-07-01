В Кузбассе двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Ребенка доставили в лечебное учреждение, сейчас он проходит все необходимые обследования. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке двухлетний малыш выпал из окна многоэтажного дома. Инцидент произошел днем 1 июля в Новоильинском районе. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на центр медицины катастроф.

По информации очевидцев, малыш облокотился на москитную сетку и упал с первого этажа. Ребенка доставили в лечебное учреждение, сейчас он проходит все необходимые обследования. На момент эвакуации его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Ранее аналогичный случай произошёл в Калининграде: двухлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа, но сначала рухнул на женщину, сажавшую цветы. Малыш серьезно не пострадал, однако женщина получила перелом ключицы и ребра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX