На могилу Людмилы Зыкиной спустя 17 лет после ее смерти приносят цветы

К годовщине смерти артистки у скульптуры появились свежие букеты белых и красных роз. Фото: «Абазц».

В годовщину смерти Людмилы Зыкиной, 1 июля, на Новодевичьем кладбище поклонники народной артистки СССР почтили ее память. На могиле певицы побывал корреспондент «Абазца».

Могила артистки не пребывает в запустении – памятник ухожен, а к 1 июля у скульптуры появились свежие букеты белых и красных роз.

Людмила Георгиевна родилась 10 июня 1929 года в Москве. В годы войны работала токарем, санитаркой и швеей. Музыкальная карьера началась в 1947 году с победы на конкурсе и приема в хор имени Пятницкого. С 1960 года началась ее сольная карьера, а в 1977-м она создала ансамбль «Россия».

В репертуаре Зыкиной – более двух тысяч песен, включая «Течет река Волга» и «Оренбургский пуховый платок». Людмила Георгиевна была народной артисткой СССР и Героем Социалистического Труда. Она ушла из жизни 1 июля 2009 года в Москве.

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