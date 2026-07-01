Прокуратура организовала проверку после ДТП в Кузбассе с 11 пострадавшими

В Мариинском округе Кемеровской области 30 июня на 16-м километре объездной дороги произошло столкновение рейсового автобуса «Нефаз» и грузового автомобиля. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на ГУ МВД по Кузбассу.
По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу грузовику. В результате аварии один пассажир погиб, еще десять человек пострадали.
В Кузбасском центре медицины катастроф VSE42.Ru рассказали, что среди раненых – двое с тяжелыми травмами, трое – со средней степенью тяжести, пятеро – с легкими повреждениями.
На месте работали спасатели, полиция и бригады скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Прокурор Мариинска Константин Шаклеин выехал на место, ведомство проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдения правил перевозки пассажиров.
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