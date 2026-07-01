В Новосибирской области с 27 июля ужесточатся правила миграции для иностранцев

Помимо этого, в несколько раз увеличится стоимость ряда других пошлин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новые правила в российском миграционном законодательстве вступают в силу с 27 июля 2026 года. Информация о принятых изменениях в федеральном законе № 190-ФЗ размещена на официальном сайте опубликования правовых актов.

Стоимость получения гражданства России для иностранцев вырастет в двенадцать раз – с 4,2 до 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание подорожает с 1920 до 15 тысяч рублей, то есть в восемь раз. А вид на жительство теперь обойдется в 30 тысяч рублей.

Помимо этого, в несколько раз увеличится стоимость ряда других пошлин. Закон, подписанный Президентом России, начнет действовать спустя месяц со дня опубликования.

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