В Заельцовском районе Новосибирска загорелись три жилых дома

Густой дым был также заметен из глубины Калининского района. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в Заельцовском районе на улице Рентгеновской произошел крупный пожар в жилых домах. Об этом сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54 Новосибирск».

По словам горожан, огонь охватил сразу три жилых дома – №50, 52 и 54. Очевидцы также рассказывают, что на месте происшествия работали пожарные расчеты МЧС России и дежурила бригада реанимации. Тем не менее информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, читать КП-Новосибирск отметил, что густой дым был также заметен из глубины Калининского района города.

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