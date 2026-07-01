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НовостиПроисшествия1 июля 2026 15:17

В Заельцовском районе Новосибирска загорелись три жилых дома

На улице Рентгеновской вспыхнул крупный пожар
Валерия МОРГУНЕНКО
Густой дым был также заметен из глубины Калининского района.

Густой дым был также заметен из глубины Калининского района.

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в Заельцовском районе на улице Рентгеновской произошел крупный пожар в жилых домах. Об этом сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54 Новосибирск».

По словам горожан, огонь охватил сразу три жилых дома – №50, 52 и 54. Очевидцы также рассказывают, что на месте происшествия работали пожарные расчеты МЧС России и дежурила бригада реанимации. Тем не менее информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, читать КП-Новосибирск отметил, что густой дым был также заметен из глубины Калининского района города.

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