На Михайловской набережной в Новосибирске расцвели декоративные растения

На Михайловской набережной продолжается цветение декоративных растений. Фото: Дирекция городских парков Новосибирска.

В Новосибирске на нижнем променаде Михайловской набережной продолжается цветение декоративных растений. Фотографиями поделилась пресс-служба Дирекции городских парков.

Розовые яблони уже дали маленькие зеленые плоды. Под ними в рабатках распустились флокс шиловидный, стелющийся ковром из розово-сиреневых звездочек, и чабрец с фиолетово-розовым оттенком и пряным ароматом. Белые и розовые кисти спиреи добавляют композиции объем и легкость.

Декоративные луки распустили круглые воздушные шары, а высокие свечи лиатрисов набирают цвет, задавая яркий фиолетовый акцент. Красные соцветия тысячелистника дополняют летнюю палитру.

В Дирекции просят горожан бережно относиться к растениям и приглашают прогуляться и насладиться красотой, созданной у Оби.

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