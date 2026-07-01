На Михайловской набережной в Новосибирске расцвели декоративные растения

В Новосибирске на нижнем променаде Михайловской набережной продолжается цветение декоративных растений. Фотографиями поделилась пресс-служба Дирекции городских парков.
Розовые яблони уже дали маленькие зеленые плоды. Под ними в рабатках распустились флокс шиловидный, стелющийся ковром из розово-сиреневых звездочек, и чабрец с фиолетово-розовым оттенком и пряным ароматом. Белые и розовые кисти спиреи добавляют композиции объем и легкость.
Декоративные луки распустили круглые воздушные шары, а высокие свечи лиатрисов набирают цвет, задавая яркий фиолетовый акцент. Красные соцветия тысячелистника дополняют летнюю палитру.
В Дирекции просят горожан бережно относиться к растениям и приглашают прогуляться и насладиться красотой, созданной у Оби.
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