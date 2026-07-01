325 фельдшеров окончили Новосибирский медколледж на год раньше

В Новосибирском медицинском колледже состоялся двойной выпуск фельдшеров по специальности «Лечебное дело» – 325 человек получили дипломы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Новосибирской области.
Торжественная церемония прошла на станции скорой медицинской помощи. Замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина поздравила выпускников и отметила, что в работе с пациентами важны не только знания, но и человечность.
Директор колледжа Алексей Пилипенко пояснил, что двойной выпуск стал результатом изменения федеральных образовательных стандартов: по новой программе обучение длится на год меньше.
Около 50 выпускников уже решили работать на скорой помощи. Кроме того, колледж впервые выпускает 36 целевиков, договоры на обучение которых начали заключать в 2023 году.
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