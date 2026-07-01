Новосибирская прокуратура проконтролировала благоустройство площади в Купино

В городе Купино Новосибирской области региональная прокуратура проинспектировала завершение благоустройства центральной площади, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Обновленная площадь стала более комфортной и функциональной для прогулок, культурных мероприятий и семейного отдыха. Особое внимание уделили детям: игровые зоны оборудовали согласно стандартам безопасности.
Работы проходили при сопровождении прокуратуры и реализованы в рамках проекта «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса».
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