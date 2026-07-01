В Новосибирске суд не изменил приговор экс-начальнику подразделения Росгвардии

Защита настаивала на переквалификации статьи на мошенничество. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор бывшему начальнику Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Новосибирской области Ровшану Курбанову. Информация об этом опубликована на сайте судебного органа.

Полковник признан виновным в получении взятки. Суд установил, что в мае 2025 года он под угрозой несогласования паспорта безопасности торгового центра потребовал от представителя организации стройматериалы на сумму 293 тысячи рублей.

Напомним, что защита настаивала на переквалификации статьи на мошенничество, ссылаясь на отсутствие у подсудимого реальных полномочий из-за планируемого увольнения, но суд отклонил доводы. Курбанов приговорен к лишению свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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