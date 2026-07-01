Сибирячка отдаст 300 тысяч пенсионерам из Челябинской области за мошенничество

Пожилая пара перевела мошенникам больше 1,6 миллиона Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске суд обязал местную жительницу вернуть 300 тысяч рублей пенсионерам из Челябинской области. Пожилая пара стала жертвой мошенников и перевела им больше 1,6 миллиона рублей. Часть денег попала на счет сибирячки. Об этом пишет Сибкрай.ru.

В мае 2025 года неизвестные убедили пожилую супружескую пару перевести более 1,6 миллиона рублей на «безопасный» счет. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что часть денег — 300 тысяч рублей — поступила на банковский счет жительницы Новосибирска. Прокуратура Южноуральска обратилась в Ленинский районный суд Новосибирска с иском о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения.

Суд требования удовлетворил. С владельца счета взыскали 300 тысяч рублей.

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