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НовостиПроисшествия1 июля 2026 12:51

Сибирячка отдаст 300 тысяч пенсионерам из Челябинской области за мошенничество

Пожилая пара перевела мошенникам больше 1,6 миллиона
Екатерина ХАЛИМОВА
Пожилая пара перевела мошенникам больше 1,6 миллиона

Пожилая пара перевела мошенникам больше 1,6 миллиона

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске суд обязал местную жительницу вернуть 300 тысяч рублей пенсионерам из Челябинской области. Пожилая пара стала жертвой мошенников и перевела им больше 1,6 миллиона рублей. Часть денег попала на счет сибирячки. Об этом пишет Сибкрай.ru.

В мае 2025 года неизвестные убедили пожилую супружескую пару перевести более 1,6 миллиона рублей на «безопасный» счет. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования выяснилось, что часть денег — 300 тысяч рублей — поступила на банковский счет жительницы Новосибирска. Прокуратура Южноуральска обратилась в Ленинский районный суд Новосибирска с иском о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения.

Суд требования удовлетворил. С владельца счета взыскали 300 тысяч рублей.

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