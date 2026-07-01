Врач Решетун: «Малоподвижный образ жизни ведет к замедлению обмена веществ»

Гиподинамия может привести к проблемам с позвоночником, сосудами и обменом веществ Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Малоподвижный образ жизни может стать причиной серьезных нарушений в работе организма. Об этом NEWS.ru рассказал судебно-медицинский эксперт, специалист по учебно-методической работе МАСЦ Пироговского университета Алексей Решетун.

По словам эксперта, при недостатке физической активности замедляется обмен веществ, что способствует накоплению подкожного и висцерального жира. Это, в свою очередь, повышает риск развития хронических заболеваний.

— Когда человек ведет малоподвижный образ жизни, у него в организме замедляется обмен веществ, что ведет к отложению как висцерального, так и подкожного жира. Это влечет развитие хронических заболеваний, иногда довольно серьезных, — пояснил Алексей Решетун.

Эксперт добавил, что постоянное отсутствие движения также приводит к тугоподвижности суставов. По его словам, гиподинамия оказывает комплексное негативное влияние практически на все системы организма.

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