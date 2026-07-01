Под Новосибирском погиб водитель иномарки в лобовом ДТП с «КамАЗом»

Водитель «Мицубиси Аутлендер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом». Фото: ГАИ Новосибирской области.

На Северном обходе в Новосибирском районе 1 июля произошло смертельное ДТП: водитель легковушки погиб в лобовом столкновении с «КамАЗом». Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

Около 16:20 66-летний водитель «Мицубиси Аутлендер» двигался по трассе со стороны поселка Садовый в направлении Коченево. На 36-м километре он выехал на встречную полосу, где столкнулся с «КамАЗом» под управлением 54-летнего мужчины.

В результате аварии водитель иномарки скончался на месте. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции региона и следственно-оперативная группа, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

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