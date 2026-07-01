В новосибирском театре «Глобус» завершается капитальный ремонт за 86 млн рублей

На сегодняшний день завершены работы по отоплению, вентиляции, электромонтажу. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области.

В Новосибирске завершается капитальный ремонт театра «Глобус», техническая готовность составляет 87,5%. Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Новосибирской области.

1 июля министр культуры региона Юрий Зимняков и депутаты городского Совета оценили ход обновления. Ремонт стартовал в 2025 году, общая сумма контрактов превышает 86,7 млн рублей.

На сегодняшний день завершены работы по отоплению, вентиляции, электромонтажу. На замену гардеробного оборудования из областного бюджета дополнительно выделено 20 млн рублей.

Театр также вложил более 17 млн рублей собственных средств. До конца года планируют направить еще 3,5 млн на монтаж перегородок и поручней для инвалидов. Полностью завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.

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